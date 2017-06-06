Булия перешёл из «СКА-Хабаровска» в «Шинник»

Футбольный клуб «Шинник» подписал контракт с 26-летним нападающим Эдуардом Булия, в минувшем сезоне выступавшим за команду «СКА-Хабаровск». Соглашение рассчитано на два года, информирует официальный сайт ярославцев.
Булия уже выступал за «Шинник» с 2015 по 2016 год. В минувшем розыгрыше Футбольной национальной лиги нападающий провёл за «СКА-Хабаровск» 24 матча (16 — с первых минут), в которых забил один гол и получил две жёлтые карточки.
По итогам сезона «СКА-Хабаровск» вышел в РФПЛ через стыковые матчи, а «Шинник» занял восьмое место.