Нойштедтер: перед ЧЕ-2016 в сборной России меня приняли не так, как представлял

Защитник сборной России Роман Нойштедтер в интервью немецкой версии издания Goal рассказал о том, как приняли его в команде прошлым летом перед чемпионатом Европы во Франции. Футболист отметил, что после Евро-2016 его отношения в коллективе были уже намного лучше.
«Как приняли меня в сборной России, когда прошлым летом я принял решение играть за национальную команду? Это было не так легко, как я представлял. При этом я бегло говорю по-русски и понимаю русскую речь. Однако можно было заметить, что настроение между мной и командой не было таким однородным, как я ожидал. Но я это понимаю. До Евро-2016 я не прошёл ни одного тренировочного сбора, а также не сыграл ни одного матча квалификационного турнира. Из-за травм в команде мне предоставилась возможность играть в первой же игре турнира.
Когда меня снова вызвали в национальную команду после чемпионата Европы, отношение было уже намного лучше, большинство меня приняло. Это нормальный процесс, когда ты новичок в команде. Невозможно полностью влиться в команду с первого дня. Я знал партнёров по команде только лишь из телевизора и был единственным легионером в сборной. Это только осложняло задачу», — сказал Нойштедтер.