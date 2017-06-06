Консейсау ушёл с поста наставника «Нанта» ради работы в «Порту»

«Нант» официально объявил об уходе Сержиу Консейсау с поста главного тренера команды в связи с желанием специалиста трудоустроиться в «Порту».
Консейсау возглавил «Нант» в декабре 2016 года, и команда под его руководством заняла седьмое место в турнирной таблице Лиги 1. Руководство французского клуба было очень довольно тренером и продлило с ним контракт до 30 июня 2020 года. Однако Сержиу решил продолжить карьеру в родной Португалии.
По словам президента «Нанта» Вальдемара Кита, сейчас клуб выбирает нового наставника из большого списка кандидатов.
«Нант» может отпустить главного тренера Консейсау в «Порту» за € 15-20 млн