Санетти: многие хотели меня купить, но любовь к «Интеру» всегда перевешивала

Вице-президент «Интера» и бывший капитан миланской команды Хавьер Санетти сообщил, что отказался перейти в «Манчестер Юнайтед» в конце 90-х.
«Были слухи о том, что «Манчестер Юнайтед» хотел купить меня в конце 90-х. Однажды я увидел Алекса Фергюсона в аэропорту, когда был в Англии с женой. Мы немного поговорили о футболе, но я всегда хотел остаться в „Интере“, даже в сложные годы мне было бы трудно уйти, я не хотел этого ни при каких обстоятельствах.
Другие большие клубы тоже хотели меня купить, но любовь к «Интеру» всегда перевешивала. Я был капитаном команды и хотел оставить о себе хорошую память. Да, бывали и тяжёлые времена, но мы работали вместе и в конце концов смогли достичь своих целей», — цитирует Санетти FourFourTwo.