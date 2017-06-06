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Гилерме поздравил болельщиков «Локомотива» с Днём русского языка

6 июня 2017, вторник. 21:05. Футбол

Вратарь «Локомотива» и сборной России Маринато Гилерме поздравил болельщиков с Днём русского языка, записав короткое видеообращение.

«Привет! Поздравляю всех с Днём русского языка. Не скучайте, скоро увидимся», — сказал Гилерме.

День русского языка — российский и международный государственный праздник. Отмечается 6 июня, в день рождения А.С. Пушкина. В Российской Федерации праздник учреждён в 2011 году, в ООН — в 2010-м.

Видеозапись доступна на официальной странице «Локомотива» в социальной сети «Твиттер».

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Сборная России — Футбол ФК Локомотив Маринато Гилерме Болельщики — Футбол
Новости. Футбол
6 июня 2017, вторник
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