Алексей Миранчук продлил контракт с «Локомотивом»

Полузащитник Алексей Миранчук подписал новый контракт с «Локомотивом». Объявление было сделано в «Инстаграме» московского клуба.
Прежний контракт Миранчука истекал в ноябре нынешнего года. В минувшем сезоне 21-летний футболист провёл в Премьер-Лиге 29 матчей (27 — с первых минут), в которых забил три мяча и сделал пять голевых передач, а также получил три жёлтые карточки.
За основной состав «железнодорожников» Миранчук выступает с 2013 года.
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Самый обсуждаемый трансфер РФПЛ так и не случился. Алексей Миранчук остаётся в «Локомотиве», хотя это казалось невозможным.