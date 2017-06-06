Нойштедтер: как-то в сборной мне дали плохой пас и сказали: «Это русский футбол»

Защитник сборной России Роман Нойштедтер в интервью немецкой версии издания Goal вспомнил о шутке партнёра по национальной команде после неудачного паса.
«С какими проблемами столкнулся на поле, когда начал выступать в сборной России в 2016 году? Однажды партнёр по команде плохо сыграл на меня и сказал: «Это русский футбол, здесь ты должен научиться обрабатывать такие мячи», — с улыбкой вспомнил Нойштедтер.
«Однако это всё происходило в расслабленной атмосфере. Шутки между футболистами на поле — это нормально», — добавил он.
Журналист также поинтересовался у Романа, как беспорядки российских болельщиков на Евро-2016 влияли на национальную команду.
«Конечно, команда обращала на это внимание. Ни болельщики, ни команда не хотели исключения сборной России из турнира. Теперь руководство российского футбола разговаривает с хулиганами и объясняет им суть этой проблемы. Никто не знает точно, что произошло и кто начал эти беспорядки. Тем не менее фотографии их вызывали тревогу», — сказал Нойштедтер.