Жамалетдинов: Натхо и Вернблум подсказывают, но понимаю их через раз

Форвард ЦСКА Тимур Жамалетдинов в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером рассказал об игроках, от которых чаще всего получает подсказки.
«Ветераны — Игнашевич, Березуцкие. Ну и иностранцы Бибрас Натхо, Понтус Вернблум. Правда, через раз их понимаю. Бывает, что не там открываюсь. Мне хотят сделать передачу в свободную зону, а меня там нет. Мне объясняют, как надо взаимодействовать на поле.
Кто из опытных игроков «пихает»? Те же Игнашевич и Березуцкие. Ну и иностранцы могут выкрикнуть, если им что-то не понравилось. Нормальное дело, все через это проходили.
Иногда и на тренировках требуется сыграть жёстко. Не важно, молодой или ветеран – все равны. Если нужно, то иду в стыки», — сказал Жамалетдинов.