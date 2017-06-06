Де Лаурентис: Рейна останется, но «Наполи» начал сеять семена уже сейчас

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис прокомментировал слухи о возможном уходе вратаря команды Пепе Рейны. Контракт 34-летнего испанца с «Наполи» истекает 30 июня 2018 года.
«У нашего вратаря есть контракт, и он останется с нами. Но мы смотрим в будущее и начинаем сеять семена уже сейчас — считаю, что это правильно. Рейна уже достиг определённого возраста, и нам будет нужен такой же необычный голкипер. Мы хотим развивать игроков, а не покупать их по завышенным ценам. Мы хотим, чтобы они были готовы к шансу», — цитирует Де Лаурентиса Football Italia.
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