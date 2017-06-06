Лента новостей Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Гектор: в Бундеслиге умные нападающие — если они чувствуют контакт, сразу падают

6 июня 2017, вторник. 22:07. Футбол

Защитник «Айнтрахта» Майкл Гектор, права на которого принадлежат «Челси», подвёл итоги завершившегося сезона.

«Я радовался каждой минуте. На данный момент это наивысший уровень из тех, где мне приходилось играть. В Германии умные нападающие. Если они чувствуют контакт, они падают, они стремятся заработать для соперника предупреждение, и для меня было полезно играть в такой обстановке. Если хочешь играть на высочайшем уровне и в Европе, нужно играть против нападающих подобного уровня.

Меня удаляли в первых двух матчах, однако впоследствии я адаптировался и был доволен. Изначально это стоило мне места в составе, и мне пришлось вновь бороться за него. У меня есть ощущение, что в плане участия в игре команды я перешёл на новый уровень. Улучшилась персональная игра с соперником и «чтение» опасных моментов. В Чемпионшипе иногда бывает так, что если ты выключаешься из игры, то нападающий может и упустить шанс, но в этом году я быстро усвоил, что если я выключаюсь, то забивается гол. Это улучшило меня как защитника и помогло сохранять концентрацию все 90 минут, а не 60 или 70. Думаю, это было самым главным.

Тренер следил за тем, чтобы мы посещали уроки немецкого, хотя тут все прекрасно говорят по-английски. В основном в раздевалке говорили на английском, но большинство может говорить и по-немецки. Выступления за рубежом — хорошая штука. Конечно, уехать от семьи нелегко, но мне понравился этот год. Франкфурт — очень приятный город с приятными жителями», — цитирует Гектора сайт «Челси».

10 лучших игроков сезона Бундеслиги. Номер 1 — не Левандовски
Пьер-Эмерик Обамейянг опередил Роберта Левандовского в соревновании снайперов Бундеслиги и заслужил звание лучшего игрока сезона.
Источник: Официальный сайт ФК «Челси» Сообщить об ошибке
Включи голову!
Теги
Айнтрахт Челси Бундеслига
Новости. Футбол
6 июня 2017, вторник
22:34 «Севилья» может арендовать форварда «Манчестер Сити» Нолито
22:15 Геркус: представители Миранчука определили приоритетом его профессиональный рост
22:13 Тренерский штаб «Спартака» может пополниться двумя помощниками Карреры
22:10 Вентура: пытались дать понять Балотелли, чего хотим от него в сборной Италии
22:10 Ал. Миранчук: спасибо болельщикам за поддержку, а «Локомотиву» — за доверие
22:07 Гектор: в Бундеслиге умные нападающие — если они чувствуют контакт, сразу падают
21:57 Сборная Украины проиграла Мальте, занимающей 182-е место в рейтинге ФИФА
21:41 Де Лаурентис: Рейна останется, но «Наполи» начал сеять семена уже сейчас
21:30 Жамалетдинов: Натхо и Вернблум подсказывают, но понимаю их через раз
21:29 Даудов показал логотип «Ахмата»
21:25 Нойштедтер: как-то в сборной мне дали плохой пас и сказали: «Это русский футбол»
21:19 Капелло: при Гвардиоле футбол впал в спячку, Сарри может снова разбудить его
21:19 Алексей Миранчук продлил контракт с «Локомотивом»
21:15 Очки для вратарей, юмор Мутко — в фотообзоре тренировки сборной России
21:15 Жамалетдинов: при Слуцком шанса не получил, а Гончаренко в меня поверил
21:05 Гилерме поздравил болельщиков «Локомотива» с Днём русского языка
21:00 Санетти: многие хотели меня купить, но любовь к «Интеру» всегда перевешивала
20:57 Консейсау ушёл с поста наставника «Нанта» ради работы в «Порту»
20:55 Нойштедтер: перед ЧЕ-2016 в сборной России меня приняли не так, как представлял
20:53 Булия перешёл из «СКА-Хабаровска» в «Шинник»
20:45 Жамалетдинов: главная заруба в молодёжном первенстве, конечно, со «Спартаком»
20:39 Фанат «Миллуолла» получил 8 ножевых ранений в драке с вооружёнными террористами
20:36 Пресс-служба «Шальке» — о Коноплянке: думаем, наш украинец немного заржавел
20:24 Рикардо Родригес: вперёд, «Милан»!
20:19 Боккетти – Зобнину: мы с тобой, здоровья, брат!
20:19 Жамалетдинов: не поперхнулся, когда Гончаренко попросил сыграть в защите
20:10 Кавани: если я вернусь в Италию, то буду играть только за «Наполи»
19:55 Не игравший с декабря Гюндоган возобновил тренировки с «Манчестер Сити»
19:53 «Аль-Ахли» расторг контракт с игроком, сообщившим о рабском отношении к нему
19:42 «Коньяспор»: вели переговоры с Луческу, но он обошёлся бы слишком дорого
19:31 Видаль прибыл в расположение сборной Чили в Москве
19:26 Агент: «Ювентус» интересовался Гамшиком, но Марек захотел остаться в «Наполи»
19:16 Защитник «Леха» Вилюш: близок к заключению контракта с «Ростовом»
19:13 Дефо подтвердил, что перейдёт из «Сандерленда» в «Борнмут»
19:03 Туран завершил международную карьеру
19:00 ЦСКА подтвердил, что вратарь Антипов отправится с командой на сбор в Австрию
18:51 «Спартак» запросил у «Брюгге» информацию по трансферу форварда Искьердо
18:48 В Подмосковье прошёл детский футбольный турнир «Кубок континентов»
18:40 Полоз: Зобнина будет очень не хватать в составе сборной России на КК-2017
18:37 Алексис прибудет в Москву самостоятельно и присоединится к сборной Чили 7 июня
18:28 Мутко: у Чили есть сильные лидеры. Как мы говорим, 11 Головиных там играют
18:24 Лавров показал телефон с логотипом «Спартака», отвечая на вопрос о любимом клубе
18:23 Лемина: мне пора играть как можно больше, мы найдём решение вместе с «Ювентусом»
18:14 В США дисквалифицировали команду девочек, ошибочно приняв участницу за мальчика
18:03 Мутко — о 63-м месте сборной России: не обращайте внимания на всякие рейтинги
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Выведет ли Аленичев "Енисей" в РФПЛ?
Архив →
© championat.com, 2000–2017