Гектор: в Бундеслиге умные нападающие — если они чувствуют контакт, сразу падают

Защитник «Айнтрахта» Майкл Гектор, права на которого принадлежат «Челси», подвёл итоги завершившегося сезона.
«Я радовался каждой минуте. На данный момент это наивысший уровень из тех, где мне приходилось играть. В Германии умные нападающие. Если они чувствуют контакт, они падают, они стремятся заработать для соперника предупреждение, и для меня было полезно играть в такой обстановке. Если хочешь играть на высочайшем уровне и в Европе, нужно играть против нападающих подобного уровня.
Меня удаляли в первых двух матчах, однако впоследствии я адаптировался и был доволен. Изначально это стоило мне места в составе, и мне пришлось вновь бороться за него. У меня есть ощущение, что в плане участия в игре команды я перешёл на новый уровень. Улучшилась персональная игра с соперником и «чтение» опасных моментов. В Чемпионшипе иногда бывает так, что если ты выключаешься из игры, то нападающий может и упустить шанс, но в этом году я быстро усвоил, что если я выключаюсь, то забивается гол. Это улучшило меня как защитника и помогло сохранять концентрацию все 90 минут, а не 60 или 70. Думаю, это было самым главным.
Тренер следил за тем, чтобы мы посещали уроки немецкого, хотя тут все прекрасно говорят по-английски. В основном в раздевалке говорили на английском, но большинство может говорить и по-немецки. Выступления за рубежом — хорошая штука. Конечно, уехать от семьи нелегко, но мне понравился этот год. Франкфурт — очень приятный город с приятными жителями», — цитирует Гектора сайт «Челси».