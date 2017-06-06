Вентура: пытались дать понять Балотелли, чего хотим от него в сборной Италии

Главный тренер сборной Италии Джампьеро Вентура в преддверии контрольного матча со сборной Уругвая сообщил, что тренерский штаб встретился с нападающим Марио Балотелли и рассказал ему о своих требованиях для возвращения в состав сборной.
Сборная Италии проведёт встречу с уругвайцами 7 июня в Ницце – в городе, за местный клуб которого выступает Балотелли.
«Вероятно, наличие Балотелли в составе привело бы людей на стадион в Ницце. Он провёл хороший сезон в Лиге 1. Насколько он далёк от приглашения в национальную команду? Это вопрос не технического плана, а нечто другое. У меня никогда не было проблем с Балотелли, как у некоторых других коллег. Я провёл с ним встречу в Ницце, которая продлилась три или четыре часа. Тренерский штаб пытался дать ему понять, чего мы от него хотим. За год до чемпионата мира всё в руках самого Марио», — цитирует Вентуру Football Italia.
В минувшем сезоне французской Лиги 1 Марио Балотелли в 23 матчах забил 15 голов. Последний раз 26-летний нападающий выходил на поле в составе сборной Италии в матче ЧМ-2014 с Уругваем (0:1).