Геркус: представители Миранчука определили приоритетом его профессиональный рост

Президент «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал продление контракта с полузащитником Алексеем Миранчуком.
«Воспитанник нашего клуба, игрок сборной связал своё будущее с «Локо». Мы верим в большое будущее Алексея и желаем ему всяческих успехов. Хотел бы отметить позицию представителей футболиста, которые в качестве главного приоритета определили профессиональный рост Алексея, его преданность клубу», — цитирует Геркуса сайт «Локомотива».
Прежний контракт Миранчука с «Локо» истекал в ноябре нынешнего года. В минувшем сезоне 21-летний футболист провёл в Премьер-Лиге 29 матчей (27 — с первых минут), в которых забил три мяча и сделал пять голевых передач, а также получил три жёлтые карточки.