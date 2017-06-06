Де Росси: надеюсь, что в «Интере» Спаллетти не добьётся слишком большого успеха

Полузащитник «Ромы» Даниэле Де Росси с иронией прокомментировал тот факт, что бывший главный тренер «Ромы» Лучано Спаллетти вскоре возглавит «Интер». Накануне Спаллетти подтвердил, что уже договорился с «Интером».
«Это разочаровывает, поскольку я очень люблю его и думаю, что Лучано — отличный тренер. Я надеюсь, что в „Интере“ он не добьётся слишком уж большого успеха, потому что нерадзурри будут нашими соперниками за самые высокие места. Пусть он займет второе место, но не выше», — цитирует Де Росси Football Italia.
Спаллетти подтвердил, что договорился с «Интером»