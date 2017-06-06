Найнгголан: информация об интересе «МЮ» может быть правдой

Полузащитник «Ромы» Раджа Найнгголан прокомментировал информацию о возможном переходе в «Манчестер Юнайтед» и отметил, что на данный момент думает об отдыхе, а не о своем будущем.
«Это может быть правдой. А может и неправдой. Посмотрим, я уезжаю в отпуск, а потом мы поговорим об этом. Чего я хочу — так это отправиться в отпуск и расслабиться, я сейчас не думаю о своём будущем. Мы с „Ромой“ всё уже обсудили, они знают, что я хочу остаться. Теперь всё зависит не от меня», — цитирует Найнгголана Football365.
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