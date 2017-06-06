Экс-форвард «МЮ» Энди Коул рассказал, как беспокойство жены спасло его жизнь

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Энди Коул, которому в апреле была сделана операция по пересадке почки, рассказал, как развивалось его заболевание, а беспокойство жены спасло ему жизнь.
«Сначала думал, что обезвожен. Думал, что буду потреблять достаточно воды и всё будет хорошо. Затем стал набирать вес, что мне никогда не было свойственно. Однако я всё полнел и полнел – это стало причиной, из-за которой я связался с доктором. Ещё одной причиной была моя жена. Честно говоря, если бы не её беспокойство, я бы не сидел сейчас здесь и не рассказывал эту историю.
Думаю, мужчины в целом хотят идти к доктору в последнюю очередь, когда заболевают. Вместо этого мы говорим себе: «Наберись мужества и справься с этим». Я набирался мужества немного дольше. Около восьми месяцев до меня не доходило, насколько всё серьёзно. Я продолжал ходить в тренажёрный зал и не мог признаться себе в том, что болен. Наконец, собрался в больницу и думал, что после этого быстренько вернусь домой. Однако доктор сообщил мне об обратном. Я не думал, что всё может быть настолько плохо, но всё было действительно плохо.
С момента операции прошло два месяца. Ещё через три месяца можно будет узнать больше о способностях почек и о том, что будет дальше. Донором стал мой племянник Александр, который совершил благородное дело», — цитирует Коула Mirror.
За время выступления за «МЮ» Коул принял участие в 270 матчах, забил 119 голов и отдал 8 результативных передач.