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Модрич: ключом к победе «Реала» над «Ювентусом» стала находка Зидана

6 июня 2017, вторник. 23:14. Футбол

Полузащитник «Реала» Лука Модрич поделился впечатлениями от победы над «Ювентусом» в финале Лиги чемпионов. Встреча проходила в Кардиффе (Уэльс) на стадионе «Миллениум» и завершилась со счётом 4:1 в пользу испанского клуба.

«Зинедин Зидан и его помощники обнаружили слабости в обороне «Ювентуса», готовясь к финалу. Защита «Ювентуса» очень сильна, когда соперник пытается атаковать с помощью кроссов. Однако они не так хороши, если играть в «стеночки» накоротке.

Поэтому в течение недели перед финалом мы отрабатывали на тренировках игру «в стенку». Благодаря этому «Реал» забил 3 из 4 голов в финале. Поздравляю нашего тренера с этой находкой, которая стала ключом к победе», — цитирует Модрича Sportske Novosti.

Источник: Sportske Novosti Сообщить об ошибке
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Теги
ФК Реал Мадрид Ювентус Зинедин Зидан Лука Модрич
Новости. Футбол
6 июня 2017, вторник
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