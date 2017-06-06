Модрич: ключом к победе «Реала» над «Ювентусом» стала находка Зидана

Полузащитник «Реала» Лука Модрич поделился впечатлениями от победы над «Ювентусом» в финале Лиги чемпионов. Встреча проходила в Кардиффе (Уэльс) на стадионе «Миллениум» и завершилась со счётом 4:1 в пользу испанского клуба.
«Зинедин Зидан и его помощники обнаружили слабости в обороне «Ювентуса», готовясь к финалу. Защита «Ювентуса» очень сильна, когда соперник пытается атаковать с помощью кроссов. Однако они не так хороши, если играть в «стеночки» накоротке.
Поэтому в течение недели перед финалом мы отрабатывали на тренировках игру «в стенку». Благодаря этому «Реал» забил 3 из 4 голов в финале. Поздравляю нашего тренера с этой находкой, которая стала ключом к победе», — цитирует Модрича Sportske Novosti.