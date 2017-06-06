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Морган: убеждён, что новичков этим летом у «Лестера» будет немало

6 июня 2017, вторник. 23:25. Футбол

Защитник «Лестер Сити» Уэс Морган дал понять, что рассчитывает на усиление состава команды этим летом.

«В конце прошлого сезона мы увидели, как несколько травм повлияли на результаты команды, потому что у нас не было такой глубины состава, как у других. Посмотрите на четвёрку защитников — всем нам уже около 30 или даже больше, а ведь мы не становимся моложе.

Я уверен, что именно над этим клуб станет упорно работать летом. Буду с интересом наблюдать за тем, кто придёт в команду. Я уверен, что новичков будет немало», — цитирует Моргана ESPN.

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Источник: ESPN GB Сообщить об ошибке
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