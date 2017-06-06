Маринович: наверное, лучший игрок сборной России — это Дзюба

Вратарь сборной Новой Зеландии Стефан Маринович поделился ожиданиями от Кубка конфедераций и назвал нападающего Артёма Дзюбу лучшим футболистом сборной России.
«Жду три очень тяжёлых матча на групповом этапе от команд, которые, как я уверен, хотят выйти в полуфинал Кубка конфедераций. И наша главная цель на этом турнире — неожиданно огорчить их. Эта поездка в Россию станет первой в моей жизни. Однако я очень открытый человек и с нетерпением жду момента, чтобы окунуться в другую культуру.
Матч против сборной России? Я ожидаю очень тяжёлой игры в физическом плане. Что касается лучшего игрока в вашей команде, наверное, это Артём Дзюба. Но, по-моему, на Кубке конфедераций он не сыграет.
Мы сыграем против Мексики, Португалии и России. Сильнейшую команду я назвать не могу. Ваша сборная сыграет дома, что может стать огромным преимуществом для неё. Португалия привезёт на турнир свою главную звезду — Криштиану Роналду. А Мексика всегда была для нас очень сложным соперником», — сказал Маринович в интервью «Газете.Ru».