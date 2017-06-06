Гол Киммиха спас сборную Германии от поражения в товарищеском матче с Данией

Сборная Германии ушла от поражения в товарищеском матче с командой Дании. Встреча проходила в Брондбю на стадионе «Брондбю» и завершилась со счётом 1:1.
На 18-й минуте Кристиан Эриксен воспользовался несогласованными действиями защитников сборной Германии, перехватил мяч и с лёту неотразимо пробил в дальний нижний угол. Сборная Дании продолжила играть вторым номером и после гола.
В концовке отскок в чужой штрафной остался за немецкими игроками, мяч достался Джошуа Киммиху, который в падении ударом через себя отправил его в дальний нижний угол.
В действующем рейтинге ФИФА сборная Германии занимает третье место, Дания — 51-я.