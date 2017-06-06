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Гол Киммиха спас сборную Германии от поражения в товарищеском матче с Данией

6 июня 2017, вторник. 23:37. Футбол

Сборная Германии ушла от поражения в товарищеском матче с командой Дании. Встреча проходила в Брондбю на стадионе «Брондбю» и завершилась со счётом 1:1.

На 18-й минуте Кристиан Эриксен воспользовался несогласованными действиями защитников сборной Германии, перехватил мяч и с лёту неотразимо пробил в дальний нижний угол. Сборная Дании продолжила играть вторым номером и после гола.

В концовке отскок в чужой штрафной остался за немецкими игроками, мяч достался Джошуа Киммиху, который в падении ударом через себя отправил его в дальний нижний угол.

В действующем рейтинге ФИФА сборная Германии занимает третье место, Дания — 51-я.

Товарищеские матчи (сборные). Товарищеские матчи 1
06 июня 2017, вторник. 21:45 МСК
Дания
1 : 1
Германия
1:0 – Эриксен – 18, 1:1 – Киммих – 88
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Сборная Германии — Футбол Сборная Дании - Футбол Джошуа Киммих
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