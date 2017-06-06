Каррера: лично буду помогать Зобнину вернуться на поле сильнее, чем до травмы!

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал продление контракта с красно-белыми, а также травму полузащитника Романа Зобнина, которую он получил в товарищеском матче с командой Венгрии (3:0).
«Какие чувства испытываю после продления контракта со «Спартаком»? Об этом – позже. А для начала пожелаю скорейшего выздоровления Зобнину. Очень жаль парня! Но игрок не должен опускать руки. Роман знает, что мы ждём его в Тарасовке, верим в энергию и силы полузащитника. Так что всё будет хорошо! Травма, к сожалению, серьёзная, но я написал Зобе, что он вернётся на поле ещё сильнее, чем был до повреждения. И я лично буду ему в этом помогать!
Подобная травма может выбить на срок около полугода. Сейчас рано говорить о точных сроках восстановления. Но Зоба – молодой и полный сил человек, так что надеюсь, что с минимальными потерями выйдет из этой непростой ситуации. Роман должен обязательно выступить на чемпионате мира в Москве, так что долго болеть ему не придётся: у него просто нет такой возможности. Для «Спартака» это серьёзная потеря, нам будет не хватать Зобнина. Но сейчас главное – здоровье футболиста.
Что касается продления контракта, рад, что это случилось: я этого хотел, потому что мои мысли связаны именно с этим клубом. Мы добились серьёзного успеха в прошлом чемпионате, но это уже история. Теперь нужно готовиться к новому – и очень трудному – сезону. Тем более старт уже совсем скоро. В конце этой недели игроки выйдут из отпуска и пройдут медосмотр, а на следующей неделе начнём тренировки на базе в Тарасовке.
По поводу новичков тренерского штаба — Джорджо Д'Урбано займётся физподготовкой, а Аттила Мальфатти будет тренером-ассистентом. Это опытные профессионалы, которые помогут «Спартаку». Они прилетят в Москву на этой неделе. Специалист по спортивному питанию Сара Фабрис и повар Вальтер Дри появятся в России чуть позже, но тоже во время нашего первого сбора. Впоследствии они будут бывать у нас наездами», — цитирует Карреру «Спорт-экспресс».