Жардим согласился возглавить «Бэйцзин Гоань» с восьмикратным повышением оклада

Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим близок к тому, чтобы перебраться в Китай. По информации A Bola, специалист согласовал условия трёхлетнего контракта с «Бэйцзин Гоань».
В настоящее время Жардим получает € 1,5 млн в год, тогда как в Китае ему готовы платить в восемь раз больше — € 12 млн в год. От такого предложения специалист не смог отказаться.
В договоре Леонарду с «Монако» прописана сумма отступных — € 15 млн. «Бэйцзин Гоань» уже предлагал монегаскам € 8 млн, однако руководство красно-белых ответило отказом. В то же время «Монако» предлагает тренеру улучшенный контракт с годовым окладом в € 4,5 млн.
Под руководством Жардима монегаски стали чемпионами Франции и добрались до полуфинала Лиги чемпионов.