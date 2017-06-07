Клопп: не думаю, что Джеррард мог бы чему-то научиться у меня как у тренера

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп выразил мнение, что бывший полузащитник клуба Стивен Джеррард, который сейчас работает тренером в молодёжной команде ливерпульцев, вряд ли смог бы научиться у него чему-то как у наставника команды.
«Прямо спросил Джеррарда о том, чем бы он хотел заниматься после завершения карьеры. Стивен ответил, что хотел бы стать тренером. Это чудесно, потому что в «Ливерпуле» есть группа специалистов, которая действительно ему в этом поможет. Именно этим мы сейчас и занимаемся.
Возможно, это прозвучит немного забавно, но не думаю, что Джеррард мог бы чему-то научиться у меня. Это бывший игрок мирового класса с большими знаниями о футболе. Тем не менее в тренерской деятельность всё ещё много аспектов, которые необходимо выучить. Стивен этим и займётся», — цитирует Клоппа Goal.