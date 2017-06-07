Нападающий «Реала» Криштиану Роналду прибыл в расположение сборной Португалии, которая ведёт подготовку к Кубку конфедераций — 2017, сообщает Record.
32-летний футболист присоединился к национальной команде после победы «Реала» над «Ювентусом» (4:1) в финале Лиги чемпионов. Сборной Португалии перед Кубком конфедераций предстоит провести гостевой матч отборочного турнира чемпионата мира – 2018 с командой Латвии, который запланирован на 9 июня.
Кубок конфедераций сборная Португалии начнёт в одной группе с командами России, Мексики и Новой Зеландии. Турнир пройдёт с 17 июня по 2 июля.
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