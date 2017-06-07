Игбун признан лучшим игроком сезона в «Уфе» по версии болельщиков

Болельщики «Уфы» признали нигерийского нападающего Сильвестра Игбуна лучшим игроком команды в минувшем сезоне, сообщается на официальном сайте клуба.
По итогам фанатского голосования 26-летний Игбун набрал 28,4% голосов. Второе место в голосовании занял полузащитник Дмитрий Стоцкий (25,7% голосов), третьим стал голкипер сборной России Александр Беленов (15,9%).
В сезоне-2016/17 Игбун провёл 24 матча в РФПЛ, забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи. «Уфа» заняла 7-е место в итоговой турнирной таблице чемпионата России.