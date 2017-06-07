«Цзянсу Сунин» предложил работу бывшему тренеру «Фиорентины» Паулу Соузе

Китайский «Цзянсу Сунин» заинтересован в услугах экс-наставника «Фиорентины» Паулу Соузы, утверждает Football Italia. Португальскому специалисту уже поступило конкретное предложение.
Ранее руководители клуба пытались договориться с главным тренером сборной Италии Джампьеро Вентурой, однако тот отказался покидать свой нынешний пост.
Соуза покинул «Фиорентину» по окончании сезона-2016/17, в котором флорентийцы заняли 8-е место в турнирной таблице Серии А и не попали в еврокубки. Португальский специалист заявлял, что хотел бы остаться в Италии, однако предложение из Китая может изменить его планы, считает источник.