Дракслер: на Кубке конфедераций постараюсь доказать свои лидерские качества

Полузащитник сборной Германии Юлиан Дракслер подвёл итоги товарищеского матча с Данией (1:1). Немцы смогли вырвать ничью лишь на 88-й минуте благодаря голу Джошуа Киммиха. 23-летний Дракслер в этой встрече получил капитанскую повязку.
«Капитанская повязка — это большая честь для меня. Но я понимаю, что мне ещё кое-чего не хватает для этой роли. Постараюсь использовать Кубок конфедераций, чтобы доказать свои лидерские качества.
Не считая пропущенного гола, в первом тайме у нас были хорошие шансы. В целом, мы заслужили вырвать ничью в концовке», — приводит слова Дракслера пресс-служба Немецкого футбольного союза.