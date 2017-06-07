Лёв: в матче с Данией было больше позитивных моментов, чем негативных

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв подвёл итоги товарищеского матча с Данией (1:1). Немцы смогли вырвать ничью лишь на 88-й минуте благодаря голу Джошуа Киммиха.
«В этом матче было больше позитивных моментов, чем негативных. Это было хорошее испытание, показавшее, в какой форме мы находимся. Мы провели всего одну тренировку, так что я доволен. Все игроки продемонстрировали неплохой индивидуальный уровень, поэтому в ближайшие дни нам предстоит поработать над командным взаимодействием», — приводит слова Лёва пресс-служба Немецкого футбольного союза.