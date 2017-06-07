Горецка: сборная Германии должна быть довольна ничьей с Данией

Полузащитник сборной Германии Леон Горецка прокомментировал ничейный исход товарищеского матча с Данией (1:1). Немцы смогли вырвать ничью лишь на 88-й минуте благодаря голу Джошуа Киммиха.
«Мы не лучшим образом подготовились, проведя лишь одну совместную тренировку. Мы хотели выиграть этот матч, но слишком поздно сравняли счёт, поэтому должны быть довольны ничьей. С нетерпением жду старта Кубка конфедераций. Это хорошая возможность проявить себя», — приводит слова Горецки официальный сайт Немецкого футбольного союза.