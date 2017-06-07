Лента новостей Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

France Football не включил Месси и Мбаппе в основу символической сборной ЛЧ

7 июня 2017, среда. 06:09. Футбол

Издание France Football составило символическую сборную Лиги чемпионов сезона-2016/17. В основной состав команды не попал нападающий «Барселоны» Лионель Месси, который в списке бомбардиров турнира занял второе место с 11-ю голами. Аргентинец оказался лишь в числе запасных, равно как и форвард «Монако» Килиан Мбаппе.

Полностью состав символической сборной по версии France Football выглядит следующим образом: Джанлуиджи Буффон, Дани Алвес, Леонардо Бонуччи (все — «Ювентус»), Серхио Рамос, Марсело, Лука Модрич (все — «Реал»), Фабиньо, Тома Лемар (оба — «Монако»), Пауло Дибала («Ювентус»), Неймар («Барселона»), Криштиану Роналду («Реал»).

Запасные: Марк-Андре тер Штеген («Барселона»), Джорджо Кьеллини («Ювентус»), Бенжамен Менди («Монако»), Сами Хедира, Марио Манджукич (оба — «Ювентус»), Килиан Мбаппе («Монако»), Лионель Месси («Барселона»), Карим Бензема («Реал»).

Главный тренер: Зинедин Зидан («Реал»).

Источник: France Football Сообщить об ошибке
Включи голову!
Теги
ФК Барселона ФК Монако ФК Реал Мадрид Ювентус Дани Алвес Джанлуиджи Буффон Зинедин Зидан Килиан Мбаппе Криштиану Роналду Леонардо Бонуччи Лионель Месси Лука Модрич Марсело Неймар Пауло Дибала Серхио Рамос Фабиньо
Новости. Футбол
7 июня 2017, среда
06:18 Монреаль не собирается покидать «Арсенал» после прихода Колашинаца
06:09 France Football не включил Месси и Мбаппе в основу символической сборной ЛЧ
05:34 Джеррард: хочу видеть ван Дейка в футболке «Ливерпуля»
05:16 Горецка: сборная Германии должна быть довольна ничьей с Данией
05:06 «Вильярреал» договорился со «Спортингом» о трансфере Рубена Семеду за € 14 млн
04:50 «ПСЖ» поборется с «Манчестер Юнайтед» и «Интером» за Хамеса Родригеса
04:35 Лёв: в матче с Данией было больше позитивных моментов, чем негативных
04:15 Дракслер: на Кубке конфедераций постараюсь доказать свои лидерские качества
04:05 Кирьяков: Смолов — однозначно лучший нападающий сборной России на данный момент
03:53 «Рома» может приобрести нападающего «Брюгге» в качестве замены Салаху
03:41 «Ювентус» готов рассмотреть возможность продажи Бонуччи за € 55 млн
03:20 «Цзянсу Сунин» предложил работу бывшему тренеру «Фиорентины» Паулу Соузе
03:09 «Лацио» планирует приобрести Жемерсона, если расстанется с де Вреем
02:01 Малиновский: зачем мы здесь, зачем приехали в сборную Украины?
01:25 Игбун признан лучшим игроком сезона в «Уфе» по версии болельщиков
01:17 «Реал» отказался продавать Морату в «Манчестер Юнайтед» за € 60 млн
01:16 Кадыров: «Терек» сменил название после обращений многих тысяч болельщиков
01:03 Криштиану Роналду прибыл в расположение сборной Португалии
00:48 Клопп: не думаю, что Джеррард мог бы чему-то научиться у меня как у тренера
00:38 Мертенс: «Наполи» очень силён, но команде не хватает стабильности
00:26 Лингард: в «МЮ» отличная атмосфера, это как играть футбол в парке с друзьями
00:14 С. Индзаги: в «Лацио» знают, что этим летом лидеры могут уйти
00:08 Жардим согласился возглавить «Бэйцзин Гоань» с восьмикратным повышением оклада
6 июня 2017, вторник
23:59 Гончаренко: в машине может закончиться бензин, в Игнашевиче энергия не кончается
23:45 Гончаренко: Васин супернадёжен, уверен в себе — я его Дядей Стёпой называл
23:43 Каррера: лично буду помогать Зобнину вернуться на поле сильнее, чем до травмы!
23:37 Гол Киммиха спас сборную Германии от поражения в товарищеском матче с Данией
23:30 Маринович: наверное, лучший игрок сборной России — это Дзюба
23:25 Морган: убеждён, что новичков этим летом у «Лестера» будет немало
23:14 Модрич: ключом к победе «Реала» над «Ювентусом» стала находка Зидана
23:12 Экс-форвард «МЮ» Энди Коул рассказал, как беспокойство жены спасло его жизнь
23:02 Найнгголан: информация об интересе «МЮ» может быть правдой
22:52 Шевченко: поражение от Мальты дало сборной Украины очень много информации
22:46 Де Росси: надеюсь, что в «Интере» Спаллетти не добьётся слишком большого успеха
22:42 Гризманн: думаю, я бы сделал каминг-аут, если бы был геем
22:34 «Севилья» может арендовать форварда «Манчестер Сити» Нолито
22:15 Геркус: представители Миранчука определили приоритетом его профессиональный рост
22:13 Тренерский штаб «Спартака» может пополниться двумя помощниками Карреры
22:10 Вентура: пытались дать понять Балотелли, чего хотим от него в сборной Италии
22:10 Ал. Миранчук: спасибо болельщикам за поддержку, а «Локомотиву» — за доверие
22:07 Гектор: в Бундеслиге умные нападающие — если они чувствуют контакт, сразу падают
21:57 Сборная Украины проиграла Мальте, занимающей 182-е место в рейтинге ФИФА
21:41 Де Лаурентис: Рейна останется, но «Наполи» начал сеять семена уже сейчас
21:30 Жамалетдинов: Натхо и Вернблум подсказывают, но понимаю их через раз
21:29 Даудов показал логотип «Ахмата»
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Выведет ли Аленичев "Енисей" в РФПЛ?
Архив →
© championat.com, 2000–2017