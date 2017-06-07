France Football не включил Месси и Мбаппе в основу символической сборной ЛЧ

Издание France Football составило символическую сборную Лиги чемпионов сезона-2016/17. В основной состав команды не попал нападающий «Барселоны» Лионель Месси, который в списке бомбардиров турнира занял второе место с 11-ю голами. Аргентинец оказался лишь в числе запасных, равно как и форвард «Монако» Килиан Мбаппе.
Полностью состав символической сборной по версии France Football выглядит следующим образом: Джанлуиджи Буффон, Дани Алвес, Леонардо Бонуччи (все — «Ювентус»), Серхио Рамос, Марсело, Лука Модрич (все — «Реал»), Фабиньо, Тома Лемар (оба — «Монако»), Пауло Дибала («Ювентус»), Неймар («Барселона»), Криштиану Роналду («Реал»).
Запасные: Марк-Андре тер Штеген («Барселона»), Джорджо Кьеллини («Ювентус»), Бенжамен Менди («Монако»), Сами Хедира, Марио Манджукич (оба — «Ювентус»), Килиан Мбаппе («Монако»), Лионель Месси («Барселона»), Карим Бензема («Реал»).
Главный тренер: Зинедин Зидан («Реал»).