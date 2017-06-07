Монреаль не собирается покидать «Арсенал» после прихода Колашинаца

Защитник «Арсенала» Начо Монреаль заявил, что не собирается покидать лондонский клуб после того, как «канониры» подписали контракт с Зеадом Колашинацом. По словам 31-летнего испанца, он будет бороться за своё место в составе.
«Я счастлив в „Арсенале“. Чувствую свою важность, поскольку Арсен Венгер демонстрировал, что верит в меня. У меня осталось два года по контракту с „канонирами“ плюс опция продления ещё на год. Хочу продолжать выступать за этот клуб», — приводит слова Монреаля Goal.
В сезоне-2016/17 защитник провёл 35 матчей в АПЛ и отметился двумя результативными передачами.