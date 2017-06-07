Источник: «Милан» готов продать Доннарумму в «Реал», чтобы нарушить планы Райолы

«Милан» готов продать вратаря Джанлуиджи Доннарумму в мадридский «Реал», лишь бы агенту Мино Райоле не удалось уговорить стража ворот перебраться в «Манчестер Юнайтед», сообщает Football Italia.
Контракт 18-летнего голкипера с россонери истекает летом 2018 года, а новое соглашение до сих пор не подписано. Согласно имеющимся данным, Райола пытается склонить Доннарумму к переходу в «МЮ». Однако руководство «Милана» хочет разрушить планы Райолы и с этой целью ведёт переговоры с другим известным агентом — Жорже Мендешем, а также боссами «Королевского клуба».
Ранее сообщалось, что руководство «Милана» ждёт решения Доннаруммы по поводу продления контракта до 16 июня. Кроме того, россонери недовольны действиями Райолы, который настаивает на включение в новое соглашение Доннаруммы нескольких неоднозначных пунктов. В связи с этим «Милан» призывает молодого голкипера ограничить влияние Райолы и сделать выбор между клубом и агентом.