Лопетеги: Пике и Карвахаль? В сборной Испании царит отличная атмосфера

Главный тренер сборной Испании Хулен Лопетеги отметил, что у его подопечных нет проблем во взаимоотношениях, Лопетеги, в частности, имел в виду защитников Херарда Пике и Даниэля Карвахаля, защищающих цвета «Барселоны» и мадридского «Реала» соответственно.
«Пике и Карвахаль? В сборной Испании царит отличная атмосфера, способствующая тому, чтобы защищать цвета этой футболки. Этот вопрос заботит лишь журналистов. У нас есть ощущение сплочённой команды. Никого ни с кем мирить не надо», — цитирует Лопетеги Marca.
Пике известен своими колкими высказываниями в адрес «Реала» в социальных сетях. После того, как «Реал» стал чемпионом Испании, команда праздновала успех на улицах Мадрида. Карвахаль взял в руки громкоговоритель и начал скандировать: «Пике, козёл, поздравь чемпиона».