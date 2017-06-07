«Ювентус» контактировал с «Ромой» по поводу возможного трансфера Паредеса

Туринский «Ювентус» проявляет интерес к аргентинскому полузащитнику «Ромы» Леандро Паредесу, сообщает Tuttomercatoweb. По данным источника, «Старая синьора» уже вышла на контакт с представителями римского клуба.
В сезоне-2016/17 Паредес провёл 27 матчей в итальянской Серии А (из низ 15 — в основном составе), забил три гола и отдал одну результативную передачу. «Рома» по итогам сезона заняла второе место в турнирной таблице чемпионата Италии, «Ювентус» стал чемпионом.
Ранее стало известно, что «Рома» проявляет интерес к нападающему «Брюгге» Хосе Искьердо.