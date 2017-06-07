Роналдо: не знаю почему, но в футболе игроков-симулянтов всё больше

Бывший нападающий мадридского «Реала» и сборной Бразилии Роналдо отметил, что в сегодняшнем футболе замечается одна негативная тенденция: Роналдо подчеркнул, что футболисты всё больше идут на симуляцию во время матча.
«В данный момент заметно, что игроки устраивают театр на поле. Я не знаю почему, но в футболе игроков-симулянтов всё больше. С каждым разом они всё чаще пытаются симулировать. Однако футбол пользуется доверием у людей. У нас есть проблемы с политикой, коррупцией,
терроризмом… Поэтому мы должны проявлять себя лучше для людей, которым каждый день приходится нелегко», — приводит слова Роналдо Marca.