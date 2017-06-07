Хамес покинет «Реал», так как Зидан останется на посту главного тренера

Полузащитник мадридского «Реала» Хамес Родригес покинет свой нынешний клуб, сообщает AS.
Согласно информации источника, футболист сборной Колумбии попросил своего агента Жорже Мендеша найти ему новый клуб, если главный тренер «сливочных» Зинедин Зидан останется на своём посту. Французский специалист покидать «Реал» не собирается, а президент клуба Флорентино Перес после победы в Лиге чемпионов и чемпионате Испании назвал его лучшим тренером мира.
Ранее сообщалось, что в услугах Родригеса заинтересованы «Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ».
Родригес недоволен тем, что не имел соответствующей игровой практики в стане «сливочных»: по итогам последнего сезона футболист принял участие в 22 матчах, выйдя на поле в стартовом составе в 13 играх. Игрок стал автором 8 голов и 6 результативных передач.