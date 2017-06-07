Месси не пригласил на свою свадьбу Луиса Энрике и Бартомеу

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси 30 июня сыграет свадьбу в аргентинском городе Росарио, где родился, сообщает испанское интернет-издание Sport.
Женой футболиста сборной Аргентины станет Антонелла Роккуззо, которая является матерью его двух сыновей.
На свадьбу Месси пригласил всех своих партнёров по команде, но не все из них смогут присутствовать на ней по уважительным причинам. Приглашены и все специалисты, работавшие с главной командой клуба в минувшем сезоне. Интересно, что Месси не пригласил бывшего главного тренера сине-гранатовых Луиса Энрике и президента клуба Хосепа Марию Бартомеу вместе с остальными членами руководства каталонского клуба.
Когда Луис Энрике в 2014 году возглавил «Барселону», у него были проблемы с Месси. Испанские СМИ даже писали, что игрок выдвинул ультиматум руководству клуба, требуя отставки тренера. Однако потом их взаимоотношения наладились.