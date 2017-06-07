Де Росси: ЧМ-2018 станет моим последним турниром в составе сборной Италии

Полузащитник сборной Италии Даниэле Де Росси рассказал, что намерен завершить карьеру в национальной команде после чемпионата мира 2018 года. По окончании турнира хавбеку «Ромы» исполнится 35 лет.
«Через пару месяцев мне исполнится 34 года, и я уверен, что смогу стать важным игроком сборной на чемпионате мира — 2018. Но если говорить о чемпионате Европы 2020 года, то там мне будет уже 37. Нужно быть реалистом. Думаю, чемпионат мира станет моим последним турниром в составе сборной Италии», — приводит слова Де Росси Football Italia.
Де Росси объяснил, почему так и не решился на уход из «Ромы»