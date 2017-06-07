Гончаренко: поначалу просил игроков ЦСКА перестать «пихать» Витиньо

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Данилой Игнатовым рассказал о работе с нападающим Витиньо.
«С Витиньо мы общались много, часто и рутинно. При этом я чувствовал от него отдачу, не было никаких барьеров, которые часто возникают при разговорах с футболистами. Витиньо понял, что футбол в Бразилии — это одно, в Европе — другое, в России — третье, и если он будет надеяться только на своё мастерство, то ничего не произойдёт. Кроме того, нужно было устранить ещё одну проблему: дело в том, что команда воспринимала его ещё как старого Витиньо и поначалу постоянно „подпихивала“. Мы поговорили с нашими лидерами, Игнашевичем, Акинфеевым, Васей и Лёхой, Понтусом и попросили: «Давайте пока перестанем пихать, посмотрим».
Мы объяснили и Витиньо, что нужно быть сильным и терпеть, иначе сильным футболистом не стать. Тем не менее, команда увидела, что у него есть исполнительское мастерство, желание работать на коллектив. Тут же команда начала Витиньо поддерживать. Через какое-то время ко мне подходит Вася — он после Понтуса был первым, кто его «съедал» на поле — и говорит: «Витиньо другим стал!» Бразильца вообще очень важно окружить теплом: будь то Витиньо, Марио или Вагнер. Затем мы уже начали говорить с ним о тактике. Поначалу я использовал Витиньо только как центрального нападающего, но уже позднее, если требовалось усилить нападение, он играл и в тройке опорников. Высокий уровень его тактической выучки и подготовки позволяет ему играть почти на любой позиции в атаке. Оригинальный дриблинг, бьёт с двух ног, умеет поймать защитника на финте — сильный футболист. Очень важно, что у Витиньо есть цель: он хочет играть в топ-клубе, в ведущих чемпионатах, — это ключевой фактор, когда строишь амбициозную команду», — сказал Гончаренко.
Полную версию интервью с Гончаренко читайте в ближайшее время на «Чемпионате».