Источник: Бельерин достиг соглашения с «Барселоной»

Защитник лондонского «Арсенала» Эктор Бельерин достиг соглашения с «Барселоной», утверждает RAC 1.
Согласно информации источника, футболист сборной Испании собирается на этой же неделе поговорить с главным тренером «канониров» Арсеном Венгером на предмет перехода в каталонский клуб. В «Барселоне» надеются, что желание игрока предоставит им возможность начать переговорный процесс с английским клубом.
Бельерин уже продлил контракт с «Арсеналом» до лета 2023 года.
Ранее приводились слова Бельерина о том, что с «Барселоной» он не контактировал.
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