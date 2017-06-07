Думбия может перейти в «Халл», если клуб возглавит Слуцкий

Нападающий «Ромы» Сейду Думбия может продолжить карьеру в английском «Халл Сити». Произойдёт это в том случае, если главным тренером клуба, по итогам прошлого сезона вылетевшего из АПЛ, станет российский специалист Леонид Слуцкий, сообщает Hitc.
Напомним, Слуцкий отлично знаком с возможностями 29-летнего ивуарийского футболиста по совместной работе в московском ЦСКА.
Минувший сезон Думбия выступал на правах аренды в «Базеле». В чемпионате Швейцарии он провёл 25 матчей и забил 20 голов, став лучшим бомбардиром турнира. Тем не менее, «Базель» не захотел выкупать права на форвард за € 6 млн.
Ранее появилась информация, что Слуцкий согласовал с «Халл Сити» двухлетний контракт.