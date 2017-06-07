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Гончаренко считает, что квалификация ЛЧ сложнее матчей группового этапа

7 июня 2017, среда. 09:00. Футбол

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Данилой Игнатовым ответил на вопрос о грядущем выступлении в Лиге чемпионов.

«Мне хорошо знаком квалификационный турнир ЛЧ. Правда, с БАТЭ мы всегда шли по пути чемпионов, а теперь нам предстоит путь нечемпионов, но сути это не меняет. На мой взгляд, эти матчи даже сложнее, чем игры в групповом этапе Лиги чемпионов. В любом случае на жребий мы смотреть не будем. Всё будет зависеть от того, в каком состоянии мы подойдём к этим двум решающим матчам.

Что касается усиления, мы постоянно на связи и с Романом Бабаевым, и с Олегом Яровинским. Работа ведётся каждый день: просмотры, анализ, переговоры. Более подробно прокомментировать что-то не могу, даже предполагаемые позиции, — сами понимаете, это может сорвать нужный трансфер. Скажу одно: если мы найдём футболиста, который будет сильнее тех, кто уже есть в команде, пригласим его и будем внедрять в нашу систему игры», — сказал Гончаренко.

Полную версию интервью с Гончаренко читайте в ближайшее время на «Чемпионате».

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ПФК ЦСКА Виктор Гончаренко
Новости. Футбол
7 июня 2017, среда
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