Гризманн: я бы не согласился забить гол в финале ЛЧ и побриться наголо

Нападающий мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн очень любит свою причёску. Футболист сборной Франции подчеркнул, что ни при каких обстоятельствах не побрился бы наголо.
«Я бы не согласился забить гол в финале ЛЧ и побриться наголо. Нет, нет, это невозможно. И мне всё равно, будет это финал Лиги чемпионов или какой-нибудь другой матч. Пусть забивает другой, а я останусь с моими волосами», — цитирует Гризманна El Pais.
Ранее приводились слова Гризманна о том, что если бы он был гомосексуалистом, то признался бы в этом.
Гризманн: думаю, я бы сделал каминг-аут, если бы был геем