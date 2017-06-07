Джикия: успехом будет победа на Кубке конфедераций, иначе зачем играть в футбол?

Защитник «Спартака» и сборной России Георгий Джикия высказал мнение, какой результат для национальной команды можно будет назвать успехом на предстоящем Кубке конфедераций.
«Мы должны выходить и обыгрывать любые команды. Футбол — это игра, но мы не должны просто выходить на поле, чтобы побегать 90 минут и насладиться атмосферой на стадионе. Хорошо, что болельщики столь требовательны — они всегда нас поддерживают и гонят вперёд.
Успехом будет победа на Кубке конфедераций. На меньшее не согласны! Есть кубок, и мы хотим его взять, других вариантов нет. Иначе зачем вообще играть в футбол?" — цитируют Джикию «Известия».
На групповом этапе Кубка конфедераций сборная России сыграет с командами Новой Зеландии, Мексики и Португалии.