Пике: возможно, я необъективен в атаках на «Реал», но ни в чём не раскаиваюсь

Защитник «Барселоны» Херард Пике отметил, что не жалеет о своих колких высказываниях, направленных в адрес мадридского «Реала» в социальных сетях. В последнее время Пике нередко отличался этим и, как правило, получал ответ от игроков «сливочных». Неоднократно это делал защитник «Королевского клуба» Серхио Рамос.
«Я высказываюсь в социальных сетях. Являюсь импульсивным человеком, и это заметно. Но я всегда делаю это уважительно, стараясь не обидеть плохим словом соперников. Возможно, я необъективен в атаках на «Реал», но защищаю футболку «Барселоны». С Рамосом у нас уважительные и сердечные отношения. Я уже говорил, что это всего лишь шоу», — приводит слова Пике испанское интернет-издание Sport.