Ватцке: мы поняли, что с Бошем «Боруссия» Д может чего-то добиться

Исполнительный директор дортмундской «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке прокомментировал назначение Петера Боша на пост главного тренера команды. Голландский специалист сменил у руля команды Томаса Тухеля.
«Мы поняли, что с Бошем «Боруссия» может чего-то добиться. Не имеет значения, на какой срок мы заключили контракт. С Петером мы очень быстро пришли к общему знаменателю, и вопрос соглашения был наименее важным для всех сторон», — приводит слова Ватцке интернет-издание Sport1.
Спортивный директор «Боруссии» Михаэль Цорк в свою очередь сказал: «В первую очередь мы исходили из того, что футбол, исповедуемый Бошем, не очень отличается от той игры, которую хотели бы видеть болельщики «Боруссии». Бош хочет играть в свежий и атакующий футбол».
53-летний специалист подписал контракт до 30 июня 2019 года.