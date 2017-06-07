Батшуайи: я не хозяин своей судьбы, «Челси» может делать со мной что хочет

Нападающий «Челси» Миши Батшуайи может сменить команду во время летнего трансферного окна. Бельгиец в интервью RMC Sport признался, что не является хозяином своей судьбы.
«Я не хозяин своей судьбы. «Челси» купил меня, они могут делать то, что они хотят. После возвращения из сборной жду несколько звонков по поводу трансфера, а также встречусь с руководством и агентом. Хочу больше играть, забивать голы, что позволит сыграть на чемпионате мира», — поведал Батшуайи.
23-летний нападающий был куплен у «Марселя» в июле 2016 года за € 39 млн. С тех пор Батшуайи принял участие в 29 официальных матчах за «Челси», забил 11 голов и отдал 3 результативные передачи.