Двум фанатам пожизненно запретили посещать выездные матчи сборной Англии

Двум фанатам сборной Англии пожизненно запрещено посещать выездные матчи национальной команды за нацистские жесты. Об этом пишет ВВС Sport.
Инцидент произошёл во время товарищеского матча между Германией и Англией (1:0), который 22 марта состоялся в Дортмунде. По ходу встречи некоторые английские фанаты распевали песни о Второй мировой войне, а также освистывали немецкий гимн.
В то время как один из болельщиков демонстрировал нацистское приветствие, другой изображал усы Гитлера и угрожал немецким фанатам. Оба никогда теперь не смогут поддерживать сборную Англии в выездных поединках.
В общей сложности ассоциация футбола Англии наказала 27 человек, которые получили дисквалификации разной длительности.