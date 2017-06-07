Сборная России тренируется в полном составе

Сборная России продолжает подготовку к Кубку конфедераций. 7 июня подопечные Станислава Черчесова проводят очередную тренировку. Участие в занятии принимают все футболисты, которые есть в распоряжении тренера, передаёт корреспондент «Чемпионата» Данила Игнатов.
Последний контрольный матч перед Кубком конфедераций, который с 17 июня по 2 июля пройдёт в России, национальная команда проведёт 9 июня. Соперником сборной России станет команда Чили, которая накануне прибыла в Москву
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