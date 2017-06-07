Бывший тренер «Урала» Булатов возглавил московский «Арарат»

Московский «Арарат», ряды которого совсем недавно пополнил нападающий Роман Павлюченко, определился с главным тренером. Им стал Сергей Булатов, о чём говорится на официальной странице клуба в социальной сети «ВКонтакте».
Контракт с 45-летним специалистом рассчитан на один год. Последним местом работы Сергея Булатова был ФК «Сахалин». В сезоне-2016/17 ПФЛ зона Восток «Сахалин» занял 3-е место.
Ранее российский наставник тренировал брянское «Динамо», астраханский «Волгарь-Газпром», екатеринбургский «Урал», ярославский «Шинник» и курский «Авангард».
ФК «Арарат» предложил работу бывшему доктору «Спартака» Лю