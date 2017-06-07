Промес — Зобнину: крепись, брат!

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес поддержал своего одноклубника Романа Зобнина, получившего травму во время выездного товарищеского матча за сборную России с командой Венгрии (3:0).
Из-за повреждения 23-летний хавбек пропустит Кубок конфедераций, который с 17 июня по 2 июля пройдёт в России. По итогам МРТ у Зобнина были диагностированы повреждения боковой и крестообразной связок коленного сустава разной степени выраженности.
«Крепись, брат!» — написал Промес в «Инстаграме».
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Джано — Зобнину: ты боец, возвращайся, мы тебя ждём